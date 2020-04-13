Ротань: Мудрик – гравець ТОП-чемпіонату

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик може вирости у ТОП-гравця.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Дуже талановитий футболіст. У мене від нього найкращі враження у його віці. Його нестандартні дії, голова, удари з обох ніг. Він готовий футболіст. Йому не вистачає найменшого - самому перебудуватися на дорослий футбол.

Тут не завжди дають возитися з м'ячем, робити 6-8 торкань. Іноді потрібно оцінювати ситуацію, розуміти, що тебе чекає. Крім всіх тактик і перебудов. Грати швидше. Йому потрібно перебудуватися в дорослий футбол.

Упевнений, що це гравець не чемпіонату України, а набагато вище - ТОП-чемпіонату. Але хотів би, щоб він швидше прибрав своє хлоп'яцтво, став дорослим і розумів, що він хоче, вірив в себе ", - сказав Ротань.