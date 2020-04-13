Палкін пояснив, чому Грімм не виконав свої обіцянки на посаді президента УПЛ

Томас Грімм зі своїми знаннями і вміннями очолював УПЛ не в той час.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Він завжди був відкритий до діалогу. У будь-який час можна було його набрати, переговорити щодо будь-якого питання. З людської точки зору у мене ніяких негативних емоцій немає.

Мені здається, він зі своїми знаннями і вміннями потрапив до нас не в той час. Він більше менеджер, який готовий приходити на механізм, який злагоджений. А нам потрібна людина, яка почне все з нуля, яка буде стикатися з нашими українськими реаліями. Ми чекали, що у нас буде пул, який ми почнемо продавати і заробляти нормальні гроші.

Методологічно все було побудовано вірно. Телеправа юридично були в одному місці - в УПЛ. Була запрошена компанія, яка займалася тендером для транслятора. Ця компанія була іноземної, тендери провели, вибрали переможця, але на цьому все закінчилося. Цей шлях був виконаний на 30%. З комерційної точки зору УПЛ була не настільки сильна.

Ми повинні розуміти, що коли провалюється президент УПЛ, провалюється вся ліга. У цьому ми теж винні. Відвідуваність - це не одномоментний проєкт, який прийшли і зробили. Це неможливо. Вважаю, президенту УПЛ не варто ставити таку мету. Він повинен мати одну мету - прибутковість Прем'єр-ліги. Сьогодні нам потрібен менеджер, який не буде займатися самопіаром, не шукатиме особистої вигоди. А буде виконувати завдання, які перед ним поставлені. Повинен бути менеджер, який буде 24 години працювати над тим, щоб Прем'єр-ліга ставала багатшою", - сказав Палкін.