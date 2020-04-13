Реал прийняв остаточне рішення щодо Луніна

Українець стане новим дублером Тібо Куртуа

Альфонс Ареола мав намір залишитись в Реалі ще на один сезон, але королівський клуб, схоже, остаточно вирішив повернути з оренди Андрія Луніна.

Про це повідомляє AS.

Альфонс Ареола планує своє майбутнє без Реала та ПСЖ. На француза більше не розраховують в Мадриді.

Перебуваючи однією ногою за межами Мадрида, француз не хоче повертатися в ПСЖ, з яким пов'язаний контрактом до 2023 року. Ареола розпочав пошуки нового клубу, щоб регулярно виходити на поле перед Євро-2021. Безнадійна конкуренція з Навасом, а також недовіра до спортивного директора ПСЖ Леонардо підштовхують 27-голкіпера до кардинальних рішень.

Нагадаємо, Лунін долучився до челенджу Роналду.