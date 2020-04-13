Команда чемпіонату України у Другій лізі одеський Чорноморець-2 може бути розформовано.

Про це заявив ведучий футбольного шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Є двомісячна затримка по зарплаті, хоча це і в УПЛ зараз звично. Є й інші симптоми. Мені вдалося дізнатися, що частина бази клубу в Совінйоні віддана якійсь баскетбольної школі. І в дитячій Академії сказали, що оплата збільшиться на 30%, просять батьків заплатити на 3 місяці вперед.

Є загроза, що Чорноморець-2 буде розформовано. Що це означає. Це означає, що залишиться перша команда, яка буде без завдань борсатися в Першій лізі. Якщо так триватиме, то Остап Маркевич довго не протримається", - зазначив Болотніков.