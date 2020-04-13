Футбольний журналіст телекомпанії 1+1 Роман Куплевацький захворів на коронавірус.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Торкнулося і нас, Футбол. Син нашого багаторічного оператора комп'ютерної верстки Володимира Куплевацького Роман (він працює на Плюсах, а колись в режимі практики і у нас пописував) казна-де підхопив цю прокляту заразу. Та не просто, а з самої болячкою, з всіма симптомами по повній програмі! Ось і загримів з нею в лікарню", - зазначив Франков.