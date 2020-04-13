Півзахисник Динамо назвав трійку найкращих стадіонів України

Вербич - про стадіони в Україні

Джерело - ФК Динамо.

НСК Олімпійський, Арена Львів і Чорноморець є найбільш вдалими стадіонами для київського Динамо.

Про це заявив півзахисник команди Беньямін Вербич.

"Які ТОП-3 стадіони України для мене? НСК Олімпійський, Арена Львів і Чорноморець. Стадіон в Одесі вдалий для нас - там два рази вигравали Суперкубок України", - сказав Вербич.

У поточному сезоні 26-річний Беньямін Вербич провів 28 матчів, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі. Словенець перейшов до Динамо у січні 2018 року із данського Копенгагена за 4 млн євро.

Раніше, Вербич закликав не панікувати.