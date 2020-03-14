Вербич: Не панікуйте, але будьте напоготові

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич закликав дотримуватися інструкцій у боротьбі з коронавірусом.

Про це розповів гравець в Instagram.

"В останні місяці коронавірус і супутні захворювання зрівнялися зі звичайним сезонним грипом. Через збіг симптомів загрозу, яку він представляє для суспільства, не можна відкинути з порога. Не панікуйте, але будьте напоготові. Уважно дотримуйтесь інструкцій. Настав час вжити заходів зараз і внести свій вклад в боротьбу з COVID-19. Для всіх людей в Словенії і в усьому світі", — написав Вербич.