Вербич: Не панікуйте, але будьте напоготові

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич закликав дотримуватися інструкцій у боротьбі з коронавірусом.
Про це розповів гравець в Instagram.
"В останні місяці коронавірус і супутні захворювання зрівнялися зі звичайним сезонним грипом. Через збіг симптомів загрозу, яку він представляє для суспільства, не можна відкинути з порога. Не панікуйте, але будьте напоготові. Уважно дотримуйтесь інструкцій. Настав час вжити заходів зараз і внести свій вклад в боротьбу з COVID-19. Для всіх людей в Словенії і в усьому світі", — написав Вербич.
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@tkedziora94 thanks for nomination. Over the past months the #coronavirus and corresponding dissease have been compared to a normal seasonal flu. Due to overlap in symptoms the threat it poses to society is not easily brushed aside. Do not panic, but be alert. Respect and carefully follow the instructions given. It is time for us to take action NOW and do our part in fighting #COVID-19. To all people in Slovenia and all over the world. I nominate @renekrho @andraz.sporar @stojke30 @josip_pivaric19 #stayhome#dontpanic
Нагадаємо, Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України.