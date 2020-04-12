Стало відомо коли Динамо виходить з карантину

Київське Динамо з понеділка, 13-го квітня, вийде з карантину.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Динамо виходить з карантину! З понеділка футболісти працюватимуть групами під наглядом тренерів, фізіотерапевтів та лікарів на полях бази у Конча-Заспі та стадіоні Динамо!", - написав Циганик.