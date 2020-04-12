Еквадорського футболіста застрелили біля будинку

20-річний футболіст був вихованцем Гуякіль

Джерело - Чемпіон.

Футболіст еквадорського Гуякіль Едвін Еспіноза був застрелений біля свого будинку.

Про це повідомляє Sport.pl.

Інцидент стався 11-го квітня в одному з найвідоміших районів Гуякіль.

Злочинець близько підійшов до Еспінозі і кілька разів вистрілив в нього. Швидка не змогла допомогти спортсменові, так як поранення виявилися смертельними.

Варто відзначити, що 20-річний футболіст був вихованцем Гуякіль. Він знаходився в команді з 12 років.

Urgente

En la jornada de este sábado, se pudo conocer mediante la cuenta Twitter de Guayaquil City, que el futbolista de la Reserva del club, Edwin Espinoza, perdió la vida. pic.twitter.com/9HYltwQbQA — Radio Farra 95.7 FM (@RadioFarra957) April 12, 2020

Нагадаємо, помер легендарний півзахисник Атлетіко.