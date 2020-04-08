Помер легендарний півзахисник Атлетіко

Джонс помер у віці 81 року

Джерело - Чемпіон.

Легендарний півзахисник мадридського Атлетіко Мігель Джонс пішов з життя на 81-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Мігель захищав кольори матрацників у 1959-1967 роках. За цей час хавбек забив понад 50 м'ячів та допоміг здобути мадридцям 5 титулів.

Зокрема, Джонс забив переможний м'яч у ворота Фіорентини у фіналі Кубка володарів кубків 1961/62.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de una de nuestras míticas leyendas: Miguel Jones. Siempre estarás en nuestros corazones.

➡https://t.co/zkgY764rRP pic.twitter.com/3nX1yNJue4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2020

Раніше, помер колишній тренер Реала, Атлетіко і Барселони Радомир Антич.