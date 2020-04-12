В Азербайджані небагато хворих, влада ефективно вжила всіх заходів, щоб уникнути розповсюдження вірусу.

Про це заявив голкіпер азербайджанського Сабаїла Олександр Рибка.

"Чи в Азербайджані багато хворих коронавірусом? Статистиці я не вірю. Причому це стосується будь-якої країни. Вона може бути як завищена, так і занижена. В Азербайджані небагато хворих, влада ефективно вжила всіх заходів, щоб уникнути розповсюдження вірусу", - зазначив Рибка.