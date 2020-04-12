Швед неаккуратно спростував чутки

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Мар'ян Швед опинився в епіцентрі скандалу в українських ЗМІ.

Видання Спортивка повідомило, що наступного літа хавбек Селтіка планував повернутися в УПЛ Швед прагне реанімувати кар'єру в УПЛ після чергового закордонного провалу – є 3 претенденти.

Проте, сам Швед швидко спростував чутки, припустивши, що хлопці-журналісти надто багато вживають під час карантину.

Схоже, у виданні образилися на ці слова, тому залишили у своєму Twitter ще два дописи, присвячені Мар'яну. У Спортивці переконані, що футболіст досі не зумів заграти на високому рівні через порушення режиму. Також 22-річному вінгеру порадили брати приклад зі свого батька, який грав за низку українських клубів – зокрема, Карпати і тернопільську Ниву.

Швед відповів на твіт СПОРТИВКИ)) За слова про вірність "Карпатам" респект. Ловимо на цих словах) Щиро бажаємо, шоби все було добре -- і з кар'єрою Шведа, і з "Карпатами"... А щодо "вживання"...)) То тут шо кого болить... Майже за Фройдом вийшло...)) — Спортивка (@Sportyvka) April 12, 2020