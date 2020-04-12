Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед може повернутися в УПЛ влітку.

Про це повідомляє Спортивка.

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Повідомляється, що Селтік планував повернути гравця в Україну з метою надання йому ігрової практики.

Йшлося про оренду, відомо, що на Шведа претендували три клуби.

Поки не зовсім зрозуміло, чи відбудеться перехід в нинішніх умовах, адже точної дати поновлення футбольних змагань немає.