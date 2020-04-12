Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед може повернутися в УПЛ влітку.
Про це повідомляє Спортивка.
Важливо: Швед потрапив під скорочення зарплати у Селтіку
Повідомляється, що Селтік планував повернути гравця в Україну з метою надання йому ігрової практики.
Йшлося про оренду, відомо, що на Шведа претендували три клуби.
Поки не зовсім зрозуміло, чи відбудеться перехід в нинішніх умовах, адже точної дати поновлення футбольних змагань немає.
Мар'ян Швед улітку мав повернутися зі "Селтіка" в український чемпіонат (в оренду). На нього претендували щонайменше 3 клуби нашої прем'єр-ліги (серед них, можливо, "Олександрія"). Але зараз через цю "коронавірусну чухню" все заштопорилося...— Спортивка (@Sportyvka) April 12, 2020