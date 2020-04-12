Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов

Джерело - Чемпіон.

У його рукавицях грає у воротах Андрій Лунін, а ще він крутий український голкіпер та супербатько для трьох своїх дітей. Один із найерудованіших і найбільш недооцінених українських футболістів Рустам Худжамов — герой нового випуску на каналі Трендець.

Трансферна політика Шахтаря, розірвання контракту з Маріуполем, власне виробництво воротарських рукавиць та життя в умовах карантину: ці та інші теми підіймалися в одному з найбільш інформативних та цікавих випусків.

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