Маршрутами збірної на Євро. Частина 2

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Продовжуємо мандрувати локаціями Національної Команди України на майбутньому Євро.

Актуально: Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ

Через рік синьо-жовті відкриють свою основну тренувальну базу на фінальному турнірі чемпіонату Європи у передмісті Бухареста - на Арені Ангела Йорданеску. Це - домашній стадіон клубу Волунтарі, де спортивним директором - колишній київський динамівець Флорін Чернат. Штаб збірної України ще до карантину обстежив майбутню базу українців і зараз готовий показати її нашим уболівальникам.