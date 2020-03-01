Зінченко став найтитулованішим українцем в англійському футболі

Захисник виграв сьомий трофей з Ман Сіті

Українець Олександр Зінченко з Манчестер Сіті виграв свій сьомий трофей на Туманному Альбіоні.

Сьогодні МанСіті обіграв Астон Віллу (2:1) у фіналі Кубка англійської ліги на Вемблі. Весь матч у складі містян на лівому фланзі захисту відіграв Зінченко.

Кубок ліги підкорився Зінченко і містянам в третьому сезоні поспіль (2018, 2019, 2020). Також Олександр вигравав двічі Прем'єр-лігу (2017/18, 2018/19), один раз Кубок Англії (2019) і один раз Суперкубок Англії (2019).

Так, Зінченко є найтитулованішим українським футболістом в англійському футболі. Крім Олександра, в Англії в різні періоди часу грало ще шість українців (Євтушок, Ребров, Лужний, Воронін, Шевченко, Ярмоленко).

Серед сімох футболістів, лише троє вигравали трофеї на Туманному Альбіоні. Олег Лужний разом з Арсеналом один раз ставав переможцем Прем'єр-ліги (2002), двічі Кубка Англії (2002, 2003) і двічі Суперкубка Англії (1998, 2001). Андрій Шевченко в складі Челсі лише один раз підіймав над головою англійська трофей - в 2007-му Кубок ліги.