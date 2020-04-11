Російський тренер ввів, досить дивні, штрафи для гравців

Джерело - YouTube.

Головний тренер казанського Рубіну Лєонід Слуцкій ввів штрафи для своїх підопічних за звертання футболістів один до одного словом брат.

Про це розповів сам спеціаліст на YouTube-каналі Красава.

"Я оголосив футболістам про це. Тому, що коли у тебе всі браття: брат, брат, брат...людина втрачають особисті обличчя, індивідуальні особливості. Мені це дуже сильно бісить. Я розумію, що забравши слово брат у грузин, я їх лишив взагалі російської мови бо вони більше нічого не розуміють, але слово брат у нас тепер заборонене!", - зауважив Слуцкій.

Раніше повідомлялося, що російський коментатор послав нах... капітана збірної Росії з футболу.