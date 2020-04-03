У Росії бушує скандал між колишнім коментаторам Василем Уткіним і гравцем Зеніту і національної збірної Артемом Дзюбою.

Футболіст нещодавно дав інтерв'ю в якому не дуже тепло висловився про журналіста:

"Він настільки деградував і впав, що коментує в кафешках і на вокзалі. А щоб повернутися, йому треба ображати людей. Що йому ще сказати? Дивлячись на нього, видно, що природа зробила свою справу. Він вбиває сам себе. Мені, з одного боку, його навіть шкода - він дуже талановита людина. Не знаю, звідки в ньому стільки злості і образи. Я розумію, що він самотній, і тому злиться на весь світ"

Уткін не змовчав, спочатку він звернувся до генерального продюсера Матч ТВ Тіни Канделакі, зачитавши злегка змінений вірш письменника і поета Дмитра Бикова, після чого коротко відповів і Дзюбі:

"Ах да, Дзюба... Дзюба, іди на ###

Про цю ситуацію Василь поговорив і з підписниками під час стріму.

"Найдивніше - щира любов, яку ви до нього маєте. Це характерна доля людини, яка проходить повз вас. Він почав гру в дорослій команді з того, що поцупив гроші у товариша в роздягальні, потім украв дружину у найкращого друга, була маса пригод, але для вас він залишається героєм. Чому я прочитав Канделакі вірші, а Дзюбі ні? Якби я прочитав Дзюбі вірші, то це було б образою: виходить, я б подумав, що він їх зрозуміє. Він риму не сприймає, а я намагаюся бути зрозумілим".

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