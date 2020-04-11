Сабо розкритикував Суркіса за трансфери Динамо

Динамо необхідно змінювати менеджмент команди.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Головна проблема Динамо – брак професіоналізму у менеджменті. Якщо говорити про всі похідні проблеми, то варто відштовхуватися від цього постулату. Кияни не показують якісну гру. Чому? Тому що не мають гравців високого класу. Чому не мають гравців високого класу? Бо всі служби не працюють так, як мали би.

Якщо випадає одна ланка ланцюга – не працює увесь механізм. Тому маємо феномен: тренери міняються – результати погіршуються. В Динамо непрофесійно працюють усі ланки. Бо президент займається чим завгодно, але не своїми безпосередніми функціями – налагодити роботу механізму. Ні для кого не секрет, що Ігор Суркіс сам обирає гравців. А оточуючі бояться йому слово проти сказати, щоб не розгнівати", - розповів Сабо.