Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар Динамо, Шахтаря та Маріуполя не поділяє поглядів українського боксера Олександра Усика.

Про це футболіст заявив Трибуні.

"Не поділяю його точку зору. Але що – загнати його в резервацію? З такими людьми просто краще не мати діалогу. Проблема в тому, що коли до влади прийшов самі знаєте хто, то такі точки зору знову повилазили назовні. Ти чи я в своїй країні можемо відчувати себе некомфортно", - зазначив Худжамов.

Нагадаємо, що на початку квітня Худжамов розірвав контракт з Маріуполем і за попередньою інформацією завершив професіональну кар'єру.