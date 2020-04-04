 Бабич назвав причини завершення кар’єри Худжамова | Футбол | Champion.com.ua
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Бабич назвав причини завершення кар’єри Худжамова

Вчора 21:30 1073 0
Олександр Бабич прокоментував рішення Рустама Худжамова
Бабич назвав причини завершення кар’єри Худжамова
#Худжамов, #Бабич

Джерело - foot.format.

Капітан Маріуполя Рустам Худжамов не зміг продовжити кар’єру через травму коліна.

Про це розповів головний тренер Маріуполя Олександр Бабич.

"Щоб Худжамов міг продовжувати грати - йому потрібна операція, тому що проблеми з коліном у нього серйозні.

Він зможе продовжити кар'єру, коли коліно дозволить можливість на 100% виконувати навантаження. Це його здоров'я і його кар'єра. Знаменита кар'єра. Якщо у нього вийде - ми будемо раді. Рустам для нас - не просто номер один, це капітан, людина з харизмою", - розповів Бабич.

Раніше, Худжамов офіційно покинув Маріуполь.

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