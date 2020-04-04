Бабич назвав причини завершення кар’єри Худжамова

Капітан Маріуполя Рустам Худжамов не зміг продовжити кар’єру через травму коліна.

Про це розповів головний тренер Маріуполя Олександр Бабич.

"Щоб Худжамов міг продовжувати грати - йому потрібна операція, тому що проблеми з коліном у нього серйозні.

Він зможе продовжити кар'єру, коли коліно дозволить можливість на 100% виконувати навантаження. Це його здоров'я і його кар'єра. Знаменита кар'єра. Якщо у нього вийде - ми будемо раді. Рустам для нас - не просто номер один, це капітан, людина з харизмою", - розповів Бабич.