Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич готовий розглянути пропозиції від клубів з ТОП-5 чемпіонатів.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені дуже подобається в Динамо. Але якщо надійде хороша пропозиція від клубу з ТОП-5 чемпіонатів, то я, звичайно, подумаю. Що стосується конкуренції, то це завжди добре для футболістів. Ти набагато більше покажеш на полі, працюєш ще сильніше. У нас хороша конкуренція - де Пена, Піваріч, Циганков можуть зіграти на лівому фланзі", - розповів Вербич.