За Динамо грає багато молодих та талановитих гравців.

Про це розповів захисник Різеспора Микола Морозюк.

"Коли на поле виходить команда, вони повинні відчувати один одного, розуміти з півслова, знати, що кожен буде робити в тій чи іншій ситуації, рухатися синхронно. Повинна бути певна тактика, коли прессингують, всі нюанси повинні бути відточені.

Будь-яку команду можна тактично навчити, а різницю роблять індивідуально сильні футболісти. У Динамо вони є, їх просто треба правильно використовувати. Їх потрібно підтягнути, бо багато молодих і талановитих.

Якщо з ними працювати, відточувати, то я впевнений, що з цією молоддю можна стати ТОП в Україні. І вона точно наведе шереху в Європі", - розповів Морозюк.