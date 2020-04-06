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Морозюк: Дружина заразилась коронавірусом у перукарні

Сьогодні 11:17 1854 0
Микола Морозюк прокоментував коронавірус у дружини
Морозюк: Дружина заразилась коронавірусом у перукарні
#Морозюк

Джерело - footballua.tv.

Дружина Миколи Морозюка Ірина перехворіла на коронавірус.

Про це розповів сам гравець.

"Це було десь 2,5 тижні тому. Вона помітила у себе симптоми, яких ніколи не було раніше. Відчувши невелике печіння всередині, вона здала аналізи. Їй сказали, що все чисто, будь спокійна.

По приїзду додому у неї почалася температура. Ірина викликала лікаря додому, а вона їй сказала, що це може бути коронавірус. Була велика паніка. Пізніше вона з'ясувала, що відвідувала один салон, а через пару днів дівчина, яка була в тому ж салоні, захворіла і важко переносила хворобу. Але Ірина перенесла це в звичайній формі. Трохи пізніше вона здала тест і це підтвердилося", - розповів Морозюк.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк зізналась, що перехворіла на коронавірус.

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