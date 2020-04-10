Вест Гем має зберегти Ярмоленка - ЗМІ

Джерело - ukrinform.ua.
Головному тренеру Вест Гема Девіду Моєсу не потрібно розлучатися з атакувальним півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляють журналісти Football.London.
"Він довгий час боровся з травмами і не зумів показати увесь свій клас. Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді", - йдеться в повідомленні видання.
Контракт Ярмоленка розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, рекордно впала ціна Ярмоленка.