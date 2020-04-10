Вест Гем має зберегти Ярмоленка - ЗМІ

Головному тренеру Вест Гема Девіду Моєсу не потрібно розлучатися з атакувальним півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляють журналісти Football.London.

"Він довгий час боровся з травмами і не зумів показати увесь свій клас. Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді", - йдеться в повідомленні видання.