Легенда НБА може стати президентом Ліона

Тоні Паркер прокоментував посаду президента Ліона

Колишній розігруючий Сан-Антоніо Тоні Паркер хоче стати наступним президентом футбольного Ліона.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Той факт, що Жан-Мішель Ола розглядає мою кандидатуру – це честь для мене. Я знаю, що мені доведеться багато чому навчитися, але якщо Ола попросить мене обійняти посаду, то я не зможу відмовитися", – заявив Паркер.

Тоні Паркер є чотириразовим чемпіоном НБА, найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф ліги в 2008 році. У складі збірної Франції він ставав чемпіоном Європи, а також срібним і бронзовим призером турніру.

Раніше, президент Ліона назвав свого наступника.