Барселона та Інтер розпочали перемовини щодо трансферу Мессі

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Барселона та італійський Інтер розпочали перемовини про трансфер 32-річного Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє TNTSportsLA.
Рішення про трансфер прийматиме сам аргентинський виконавець, проте працівники Інтера вже вступили в перемовини про сенсаційний трансфер.
#TNTSportsEnCasa | VOLVIÓ LA BOMBA 💣 @mccastilla RECARGADO— TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 8, 2020
🗨️ "Thiago Almada irá al Inter 🇮🇹 con LIONEL MESSI" 😱
🗨️ "La fianza de Ronaldinho 🇧🇷 se pagó desde una cuenta en Barcelona". ¿La habrá pagado Messi? ¿Volverán a jugar juntos?" pic.twitter.com/k2lJVNx1zU
Раніше, Мессі відхилив космічну пропозицію.