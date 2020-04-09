Барселона та Інтер розпочали перемовини щодо трансферу Мессі

Аргентинець може перебратися до Серії А

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Барселона та італійський Інтер розпочали перемовини про трансфер 32-річного Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє TNTSportsLA.

Рішення про трансфер прийматиме сам аргентинський виконавець, проте працівники Інтера вже вступили в перемовини про сенсаційний трансфер.

#TNTSportsEnCasa | VOLVIÓ LA BOMBA 💣 @mccastilla RECARGADO



🗨️ "Thiago Almada irá al Inter 🇮🇹 con LIONEL MESSI" 😱

🗨️ "La fianza de Ronaldinho 🇧🇷 se pagó desde una cuenta en Barcelona". ¿La habrá pagado Messi? ¿Volverán a jugar juntos?" pic.twitter.com/k2lJVNx1zU — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 8, 2020

Раніше, Мессі відхилив космічну пропозицію.