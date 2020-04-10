У ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону

Відновити футбольний сезон зможуть тоді, коли у світі нормалізується ситуація з коронавірусом.

Про це розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Нашим головним пріоритетом, принципом, на якому засновані наші змагання та якого ми закликаємо дотримуватися, є те, що здоров'я стоїть на першому місці. Жоден матч, турнір або ліга не варті ризику людським життям. Відновлювати змагання, поки ситуація не на сто відсотків безпечна, буде більш ніж безвідповідально. Якщо потрібно почекати трохи довше, ми повинні це зробити. Краще трохи почекати, ніж ризикувати", - сказав Інфантіно.