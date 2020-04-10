Виконання пісні Путін х**ло вилізло боком Миколі Морозюку, який тоді виступав за донецький Металург.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми грали товариський матч на зборах в Австрії. Обіграли Терек 4:1 або 3:1, я ще з центру поля воротарю забив, але справа не в тому. Потім у нас були вихідні. Ми ввечері сіли поспівати. Ось так і заспівали.

Заспівали непогано, нам трохи боком вилізла ця пісня. Як всім, так і мені зокрема. У той час це було модно. Люди на трибунах можуть таке співати, а нам, виходить, не можна було співати. Я ні про що не шкодую. Чого мені шкодувати? Реально, це був хіт, чому б не заспівати? Коли Руки Вверх були популярні, всі теж співали. Всі співали – і я співав", – відзначив Морозюк.