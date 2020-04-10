Джерело - sport.ua.
Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена потрапив в сферу інтересів англійського Редінга, який виступає у Чемпіоншипі.
Про це повідомляє TeamTalk
Де Пена щосили готується до майбутньої зміни клубу. Редінг є одним із претендентів на гравця.
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Контракт Карлоса де Пени з Динамо розрахований до кінця 2021 року. Його трансферна вартість, складає 2 млн євро.
У поточному сезоні Де Пена зіграв 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 4 асистами.
Нагадаємо, Наполі слідкує за двома гравцями Динамо.