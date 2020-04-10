Джерело - Чемпіон.

10 квітня 2019 року Карлос Де Пена підписав контракт з київським Динамо, ставши першим уругвайським легіонером в історії клубу.

Футболіст перейшов на правах вільного агента.

Контракт з Де Пеною був укладений до 31 грудня 2019 року, проте в ньому була прописана опція автоматичного продовження у тому випадку, якщо футболіст проведе певну кількість матчів. Таким чином, контракт був продовжений на два роки і буде діяти до 31 грудня 2021 року.

Мало того, у голосуванні на офіційному сайті Динамо він став найкращим гравцем минулого року.

Уругваєць зіграв за Динамо 27 матчів в яких забив 6 голів. Деякі з них були дуже ефектними.

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