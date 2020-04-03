Ромі запропонували купити екс-футболіста Шахтаря

Бернард влітку може змінити клуб

Півзахисника Евертона Бернарда агенти запропонували підписати керівництву Роми, яке нині перебуває в активних пошуках посилення складу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє laroma24.it.

Бернард чудово відомий головному тренеру вовків Паулу Фонсеці по спільній роботі в Шахтарі, де за португальця бразильський футболіст перетворився на одного з лідерів команди.

За ірисок Бернард виступає з літа 2018 року. Його трансферна вартість нині оцінюється в 20 мільйонів євро.

У поточному розіграші АПЛ на рахунку Бернарда 19 матчів, 3 голи і 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома зацікавлена ​​в переході ряду гравців Шахтаря. Зокрема, називалися прізвища Ісмаїлі, Віктора Коваленка та Маркоса Антоніо, а за останніми чутками вовки активно прицінюються до Тете.