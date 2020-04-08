У Бартомеу конфлікт з кількома віцепрезидентами Барселони

Джерело - sports.ru.
Президент клубу Жозеп Бартомеу хоче, щоб деякі функціонери покинули свої посади.
Про це повідомляє Marca.
Зокрема, мова йде про віцепрезидента Емілі Русо, який був призначений на цю посаду в січні 2020 року.
Русо перед наступними виборами президента Барселони, які пройдуть в 2021 році, називали наступником Бартомеу, однак зараз ситуація змінилася.
Бартомеу дотримується політики "якщо ти не зі мною, значить, проти мене.
Саме це, судячи з усього, є причиною, чому Русо може позбутися своєї посади.
Також покинути Барселону через розбіжності з Бартомеу можуть і інші віцепрезиденти.
Раніше, Барселона назвала ціну Коутінью.