У Бартомеу конфлікт з кількома віцепрезидентами Барселони

У керівництві Барселони розгорається конфлікт

Президент клубу Жозеп Бартомеу хоче, щоб деякі функціонери покинули свої посади.

Про це повідомляє Marca.

Зокрема, мова йде про віцепрезидента Емілі Русо, який був призначений на цю посаду в січні 2020 року.

Русо перед наступними виборами президента Барселони, які пройдуть в 2021 році, називали наступником Бартомеу, однак зараз ситуація змінилася.

Бартомеу дотримується політики "якщо ти не зі мною, значить, проти мене.

Саме це, судячи з усього, є причиною, чому Русо може позбутися своєї посади.

Також покинути Барселону через розбіжності з Бартомеу можуть і інші віцепрезиденти.

Раніше, Барселона назвала ціну Коутінью.