Морозюк: Українська мова є рідною, але мені простіше говорити російською

Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк у спілкуванні віддає перевагу російській мові.

Про це заявив сам футболіст.

"Якщо одягнув вишиванку - ти патріот. Говориш російською - не патріот. У мене багато знайомих говорять російською - вони більші патріоти, ніж багато хто з тих, хто ходив у вишиванках.

Українська - моя рідна мова, але зараз мені простіше говорити російською. Якою мовою до мене звертаються, такою я відповідаю. До мене звертається Денисов в Великому футболі російською - я відповідаю російською.

Не хочу ділити на україномовних і російськомовних, у мене є своє бачення, для мене це не проблема. Українською я розмовляю, але виходить, що згадую слова, перекладаю з російської. Справа в практиці, коли ти спілкуєшся, а 95% людей з твого оточення говорять російською, то українська притупляється.

Це як, наприклад, ти їдеш за кордон, живеш певний час, ти спілкуєшся добре англійською. Якби я говорив в Україні англійською - це було б дико. А так у нас є україно- та російськомовні.

Я можу спокійно говорити українською. Але якщо у тебе практика і набагато частіше спілкування російською, то тобі з часом цією мовою говорити комфортніше. Хтось може після наших переворотів принципово говорити українською. Я поважаю його думку. Але у мене є своя", - сказав Морозюк.