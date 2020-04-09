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Маркевич: У керівника Чорноморця проблеми, але ми віримо у краще

Сьогодні 18:25 217 0
Головний тренер моряків розповів про ситуацію у клубі
Маркевич: У керівника Чорноморця проблеми, але ми віримо у краще
#Маркевич, #Чорноморець

Джерело - Footboom.

Головний тренер Чорноморця Остап Маркевич не втратив зв'язок з президентом клубу Леонідом Клімовим.

Про це заявив сам Остап.

"Це неправда, що на мої дзвінки президент не відповідає. З Леонідом Михайловичем я розмовляв, мова, зокрема, йшла і про фінансову ситуацію. Зараз непростий час, є проблеми і у нашого керівника. Але ми чекаємо і сподіваємося на краще.

Чи мають розмови про вкрай непросте фінансове становище Чорноморця під собою грунт? До останнього часу ніяких проблем не було, все виплачувалося. Розумію, що більшість хлопців, які прийшли до нас взимку, в серйозних клубах раніше не грали і у них, образно кажучи, немає фінансової подушки. Таким, звичайно, складно", - зазначив Маркевич.

Раніше, співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин.

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