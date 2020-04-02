Співробітник прес-служби одеського Чорноморця і YouTube блогер каналу Проєкт 43 Олександр Джигалюк трагічно загинув у селі Алтестово (Одеська обл.).

Увечері 31-го березня Олександр зі своїм товаришем вивели на прогулянку собаку. В один момент вона погналася за лисицею і заскочила в нору.

Олександр з товаришем прийняли рішення відвезти маленьких лисенят в до волонтерів, а потім повернулися на пошуки мами і собаки.

На жаль, дерев'яні балки і арка, яку встановили хлопці, не витримала, і їх привалило землею. Це і стало причиною смерті.

Рятувальники, які прибули на місце події, змогли витягнути тіла чоловіків тільки вранці першого квітня.