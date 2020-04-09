Кравець назвав найкращий момент у кар’єрі

Дубль у ворота Валенсії в матчі 1/16 Кубка УЄФА став найважливішим моментом у кар’єрі нападника Артема Кравця.

Про це розповів сам футболіст.

"Радий, що це викликало у людей такі емоції. В той день не усвідомлював цього. Це найважливіший момент у моїй кар'єрі. Але я не згадую про нього кожен день. Коли люди говорять "спасибі", це приємно. Робив це для них в тому числі. Але зіркової хвороби після цього не було. Виховання не дозволяє і завжди прагнув до чогось більшого", - розповів Кравець.