В англійській Прем'єр-лізі відбулося перше зменшення заробітних плат

Саутгемптон пішов на зниження зарплат футболістам та тренерам через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці разом з тренерським штабом добровільно відмовилися від частини зарплат за квітень, травень та червень 2020 року, аби фінансово втримати команду. Щодо розміру скорочення, то тут нічого не повідомляється.

У клубі також повідомили, що не відправлятимуть своїх рядових співробітників у примусову відпустку. Всі вони збережуть 100 відсотків своєї зарплати аж до 30 червня.

Нагадаємо, АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону.