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Кадар не може вилетіти у Китай

Сьогодні 13:16 556 0
Тамаш Кадар перебуває в Угорщині
Кадар не може вилетіти у Китай
#Кадар, #Динамо

Джерело - football24.uа.

Через пандемію коронавірусу у Європі колишній захисник Динамо Тамаш Кадар не може приєднатися до свого нового клубу Шаньдун Лунен.

Про це розповів агент гравця Шандор Варга.

"Мій клієнт Тамаш Кадар підписав контракт з китайським клубом, але майже місяць не може вилетіти з країни. Сидить удома в Будапешті.

Хоча в Китаї ситуація під контролем, майже всі інфекційні лікарні закриваються, багато людей одужали. Всі нові випадки лише привізні, тому з можливістю прильоту у них все дуже і дуже строго", – розповів Варга.

Раніше, Головко пояснив рішення Динамо продати Кадара.

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