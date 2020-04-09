Кадар не може вилетіти у Китай

Через пандемію коронавірусу у Європі колишній захисник Динамо Тамаш Кадар не може приєднатися до свого нового клубу Шаньдун Лунен.

Про це розповів агент гравця Шандор Варга.

"Мій клієнт Тамаш Кадар підписав контракт з китайським клубом, але майже місяць не може вилетіти з країни. Сидить удома в Будапешті.

Хоча в Китаї ситуація під контролем, майже всі інфекційні лікарні закриваються, багато людей одужали. Всі нові випадки лише привізні, тому з можливістю прильоту у них все дуже і дуже строго", – розповів Варга.