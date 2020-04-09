Чемпіонат Іспанії можуть дограти на Канарах

Ла-Лігу можуть дограти на острові

Асоціація готельєрів Тенеріфе запропонувала Федерації футболу Іспанії і Ла Лізі завершити сезон у двох головних дивізіонах країни на Канарських островах.

Про це повідомляє Marca.

Пропозиція проведення ігор на Канарах обґрунтували тим, що острови в силу географічного положення знаходяться в значній ізоляції.

Також на Канарах достатньо готелів, щоб розмістити всі клуби двох іспанських дивізіонів, кількість яких становить 42.

Нагадаємо, АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону.