Чемпіонат Іспанії можуть дограти на Канарах

Джерело - xsport.uа.
Асоціація готельєрів Тенеріфе запропонувала Федерації футболу Іспанії і Ла Лізі завершити сезон у двох головних дивізіонах країни на Канарських островах.
Про це повідомляє Marca.
Пропозиція проведення ігор на Канарах обґрунтували тим, що острови в силу географічного положення знаходяться в значній ізоляції.
Також на Канарах достатньо готелів, щоб розмістити всі клуби двох іспанських дивізіонів, кількість яких становить 42.
Нагадаємо, АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону.