АПЛ отримала дозвіл на відновлення сезону

АПЛ може відновити сезон без глядачів

АПЛ перебуває на просунутій стадії переговорів з урядом Великобританії про відновлення сезону в червні.

Про це повідомляє Mirror.

Сторони досягли попередньої угоди про відновлення матчів чемпіонату Англії без уболівальників на трибунах. При цьому продумуються заходи, щоб максимально усунути футболістів від контакту з широкою публікою.

Щоб фанати не намагалися проникати на стадіони, Прем'єр-ліга провела переговори з телекомпаніями про збільшення кількості показаних матчів в червні - не тільки на каналах офіційних трансляторів Sky і BT, але і національному телебаченні.

План передбачає, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації в країні, відновлення сезону доведеться відкласти на більш тривалий термін.

Нагадаємо, клуб АПЛ близький до банкрутства.