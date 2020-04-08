Барселона назвала ціну Коутінью

Філіппе Коутінью влітку знову може змінити клуб

Барселона оцінила свого півзахисника Філіппе Коутінью в 90 млн євро.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонці не знижуватимуть ціну на бразильця, який виступає наразі за Баварію, попри кризу, викликану коронавірусом. Крім того, Барселона готова віддати гравця в оренду, але тільки з обов'язковим правом викупу.

Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

У поточному сезоні бразилець взяв участь у 22 матчах Бундесліги, забивши 8 голів і відзначившись 6 гольовими передачами.

Нагадаємо, Челсі може підписати Коутінью.