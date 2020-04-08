Легендарний гравець Ліверпуля потрапив у ДТП

Йон Арне Ріїсе перебуває у лікарні

Колишній захисник Ліверпуля і збірної Норвегії Йон Арне Ріїсе потрапив в ДТП разом зі своєю дочкою.

Про це повідомляє Dagbladet.

Ріїсе віз свою 19-річну дочку додому в місто Олесунн і не впорався з керуванням, а його авто врізалося в огорожу.

Прибула на місце події поліція відзначила, що футболіст і дівчина знаходилися в свідомості і їх відправили в госпіталь.

Наразі про стан футболіста невідомо, а всі обставини аварії уточнюються.

Відзначимо, що Ріїсе виступав за Ліверпуль з 2001 по 2008 рік.

Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.