Легендарний гравець Ліверпуля потрапив у ДТП

Джерело - telegraf.com.ua.
Колишній захисник Ліверпуля і збірної Норвегії Йон Арне Ріїсе потрапив в ДТП разом зі своєю дочкою.
Про це повідомляє Dagbladet.
Ріїсе віз свою 19-річну дочку додому в місто Олесунн і не впорався з керуванням, а його авто врізалося в огорожу.
Прибула на місце події поліція відзначила, що футболіст і дівчина знаходилися в свідомості і їх відправили в госпіталь.
Наразі про стан футболіста невідомо, а всі обставини аварії уточнюються.
Відзначимо, що Ріїсе виступав за Ліверпуль з 2001 по 2008 рік.
Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.