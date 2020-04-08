У Нідерландах назвали дату відновлення сезону

Чемпіонат Нідерландів може завершитися у липні

Футбольна федерація Нідерландів на зібранні з клубами оголосила, що доля чемпіонатів повинна визначитися 19 червня.

Про це повідомляє Telegraaf.

Профспілка футболістів сподівається, що влада дасть дозвіл на тренування в середині травня, і команди будуть готові до матчів. Якщо ліги справді відновляться 19 червня, то останній тур буде зіграний 26 липня.

Фінал Кубка та Суперкубок можуть бути принесені в жертву, а новий сезон повинен розпочатися в середині серпня. 21 квітня запланована ще одна зустріч, на якій буде обговорюватися більш чіткий план.

Нагадаємо, у Нідерландах можуть не дограти чемпіонат.