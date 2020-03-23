У Нідерландах можуть не дограти чемпіонат

Футбольний союз Нідерландів прийняв рішення продовжити карантин до 1 червня і розглядає варіант з тим, щоб не догравати поточний чемпіонат країни.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Королівська федерація футболу Нідерландів дійсно вивчає можливість дострокового завершення сезону чемпіонату. В такому разі не буде виявлено чемпіона, також ніхто не вилетить. Однак в Ередівізі піднімуться два клуби, які є лідерами - Камбюр і Де Графсхап.

Місця в єврокубках розподіляться відповідно до поточного турнірному становищу: місце в груповому раунді Ліги чемпіонів отримає Аякс, АЗ - в кваліфікації, Феєноорд почне виступи з групового турніру Ліги Європи, а ПСВ і Віллем II - з кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Нідерландів призупинили через коронавірус.