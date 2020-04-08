Український півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка підтримує росіянина Дениса Черишева у Ла-Лізі.

Про це розповів сам гравець.

Дивіться також: Фантастичний гол Коноплянки у Лізі Європи

"За кого вболіваєш в Іспанії, крім Севільї? Там дві команди, хто може виграти. За Дениса Черишева (грає за Валенсію і збірну Росії ), насправді, теж вболіваю. Дивлюся його матчі, намагаюся підтримувати з ним зв'язок. Завжди радію, коли він забиває голи. Звичайно, хотілося б, щоб він взяв Ла-Лігу, але всі ми розуміємо, що це 1%", - розповів Коноплянка.