Ібрагімович готовий розглянути пропозиції інших італійських клубів

Швед може змінити клуб

Досвідчений нападник Мілана Златан Ібрагімович не виключає можливості переходу в інший клуб Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан все ще не полишає надій продовжити угоду, яка закінчується влітку цього року. Ібрагімович не хоче завершувати кар'єру таким неоднозначним сезоном, але розглядатиме варіанти і в інших клубах. Шведу не сподобалось звільнення Звоніміра Бобана і загальна невизначеність у керівництві Мілана. Якщо ситуація не зміниться, то відхід Златана стане неминучим.

Ібрагімович, окрім Мілана, виступав за такі італійські клуби як Ювентус (2004-2006) та Інтер (2006-2009).

Раніше Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу.

Нагадаємо, син Мальдіні вилікувався від коронавірусу.