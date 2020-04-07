Джерело - Чемпіон.

Баварія та нападник Томас Мюллєр вирішили продовжити свою співпрацю. Нова угода лідера мюнхенців розрахована до 30 червня 2023 року.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Мюллєр перебуває в структурі Баварії з 2007 року і вже встиг награти за клуб понад 300 матчів. Серед його трофеїв – 8 титулів чемпіона Німеччини, п'ять Кубків та Суперкубків країни, перемога в Лізі чемпіонів 2012/13 та "золото" Мундіалю в Бразилії. Останнім часом Мюллєра пов'язували з такими клубами, як Манчестер Юнайтед та Інтер, але 30-річний нападник вирішив залишитися на батьківщині.

Додамо, що лідер Баварії провів у поточному сезоні 36 матчів, в яких відзначився 10 голами та 19 асистами.