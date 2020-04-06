Динамо вимагає грошей у двох бразильських грандів

Київський клуб зробив офіційну заяву

Джерело - ФК Динамо.

Динамо вимагає від бразильських клубів Сан Паулу і Корінтіанс виконання умов трансферних контрактів і виплати заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Відповідно до умов контракту про трансфер футболіста Че Че до ФК Сан Паулу, трансферна компенсація повинна була сплачуватись декількома платежами до січня 2021 року. Проте Сан Паулу не сплатив обумовлену частину трансферної компенсації в серпні 2019 року, а також не здійснив усі наступні платежі. Саме тому ФК Динамо звернувся до ФІФА щодо стягнення несплаченого платежу, а також решти заборгованої суми за трансферним контрактом.

У результаті ФІФА підтвердила правомірність вимог Динамо та зобов’язала Сан Паулу виплатити як прострочений платіж, так і всі інші платежі трансферної компенсації, передбачені контрактом.

Проте, щоб затягнути час, представники Сан Паулу заявили про звернення до CAS з апеляційною скаргою.

Також порушив свої фінансові зобов’язання за трансферним контрактом футболіста Сідклея ще один бразильський клуб - Корінтіанс. Зафіксований кінцевий термін сплати одного з платежів трансферної компенсації - 1 березня 2020 року. Відповідно ФК Динамо знову звернувся до ФІФА за стягненням відповідних коштів, а також застосуванням санкцій, передбачених контрактом.