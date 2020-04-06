 Грімм: УПЛ мала привабливу пропозицію | Футбол | Champion.com.ua
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Грімм: УПЛ мала привабливу пропозицію

Сьогодні 20:55 521 0
Для продажу прав на телетрансляції необхідний єдиний пул
Грімм: УПЛ мала привабливу пропозицію
#УПЛ, #Грімм

Джерело - УПЛ.

УПЛ має змогу запропонувати дуже привабливий продукт у порівнянні з іншими лігами.

Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм.

"Звичайно. УПЛ має змогу запропонувати дуже привабливий продукт у порівнянні з іншими лігами. Але щоб вести перемовини про фінансово привабливі контракти, нам потрібен єдиний пул. На початку цього сезону УПЛ отримала досить привабливу пропозицію, але її було неможливо прийняти, тому що не було можливості надати всі матчі УПЛ. На жаль, цей великий шанс було втрачено, і я відчуваю, що подібна пропозиція ще не скоро надійде. Крім того, у майбутньому ситуація з коронавірусом матиме негативний вплив на комерційну цінність усіх комерційних прав", - зазначив Грімм.

Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.

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