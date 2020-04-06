Грімм: УПЛ мала привабливу пропозицію

УПЛ має змогу запропонувати дуже привабливий продукт у порівнянні з іншими лігами.

Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм.

"Звичайно. УПЛ має змогу запропонувати дуже привабливий продукт у порівнянні з іншими лігами. Але щоб вести перемовини про фінансово привабливі контракти, нам потрібен єдиний пул. На початку цього сезону УПЛ отримала досить привабливу пропозицію, але її було неможливо прийняти, тому що не було можливості надати всі матчі УПЛ. На жаль, цей великий шанс було втрачено, і я відчуваю, що подібна пропозиція ще не скоро надійде. Крім того, у майбутньому ситуація з коронавірусом матиме негативний вплив на комерційну цінність усіх комерційних прав", - зазначив Грімм.